Киевский главарь Владимир Зеленский и его окружение спровоцировали силовой ответ российской стороны террористическими атаками на детей в Старобельске (ЛНР). Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя масштабный удар по целям на Украине.

Политик уверен, что провокация была устроена специально. Киеву потребовались «массовые прилёты по размещённым в столице структурам».

По его логике, это упрощает решение сразу нескольких задач. Легче выбивать финансирование и вооружение, легче заниматься воровством и легче оправдывать провалы.

Медведев добавил, что такие инциденты помогают сплотить часть общества вокруг правящей верхушки. Это особенно актуально в свете будущих выборов в «стране 404».

При этом он не считает, что нужно прекращать огонь из опасений укрепить режим. Напротив, политик призвал бить «как сегодня и ещё гораздо сильнее».

Итогом атак, по его выражению, должны стать «руины и серый пепел» на месте символов противника. Такая картина, заключил он, деморализует врага не хуже потери знамени.

Напомним, в ночь на 22 мая 2026 года ВСУ нанесли удар несколькими волнами беспилотников по общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, где в тот момент находились 86 человек, в том числе дети. В результате прямых попаданий пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа; погиб 21 человек, около 40 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся террористическим актом, подчеркнув, что рядом с колледжем не было военных объектов, и поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, а МИД РФ выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за эскалацию и подрыв процесса урегулирования на киевский режим и его западных кураторов, подчеркнув, что подобные удары наносятся при техническом содействии стран НАТО.