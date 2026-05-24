Киевский режим мог сознательно пойти на массовые прилёты по своим же объектам, чтобы на этом фоне было удобнее выбивать финансирование и военную помощь. Такую версию выразил в мессенджере МАКС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя удар ВСУ по зданию колледжа и общежития в Луганской Народной Республике, после которых последовало возмездие со стороны РФ.

«Пусть всё горит синим пламенем!» — написал он, комментируя свой вывод.

Как утверждает зампред Совбеза, устраивая подобные провокации, киевский режим решает сразу несколько задач: становится легче клянчить у Запада новые транши на вооружение и валютные вливания, удобнее заметать следы собственных провалов и безнаказаннее запускать руку в общак.

Медведев также обратил внимание на парадоксальный эффект: наносимые российской армией удары, по его мнению, неожиданным образом идут на руку нынешней «ублюдочной» власти в Киеве, позволяя ей цементировать вокруг себя определённую часть избирателей — а это для неё критически значимый ресурс перед грядущими выборами на территории страны 404.

Ранее Медведев назвал массированный удар по Украине ответом на террористическую атаку на в Старобельске (ЛНР). Он отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский и его окружение спровоцировали силовой ответ российской стороны.