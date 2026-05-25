Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 02:08

Профессор Диесен заявил, что Россия жёстко ответила на теракт ВСУ в ЛНР

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Россия нанесла массированный удар по украинским военным объектам, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что Россия жёстко ответила на теракт киевского режима в ЛНР.

«В Киеве была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске», — написал он в соцсети X.

Иностранный эксперт также предупредил: инфантильная политика европейских стран в сфере безопасности и отказ от дипломатии способны привести к дальнейшей эскалации.

Украинские издания пишут о провале системы ПВО в Киеве
Украинские издания пишут о провале системы ПВО в Киеве

Напомним, в ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. В ходе атаки применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», дроны «Герань». Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с призывом к Киеву о завершении конфликта. По его словам, «надо делать всё, чтобы это всё остановилось».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar