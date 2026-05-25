Профессор Диесен заявил, что Россия жёстко ответила на теракт ВСУ в ЛНР
Россия нанесла массированный удар по украинским военным объектам, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что Россия жёстко ответила на теракт киевского режима в ЛНР.
«В Киеве была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске», — написал он в соцсети X.
Иностранный эксперт также предупредил: инфантильная политика европейских стран в сфере безопасности и отказ от дипломатии способны привести к дальнейшей эскалации.
Напомним, в ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. В ходе атаки применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», дроны «Герань». Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с призывом к Киеву о завершении конфликта. По его словам, «надо делать всё, чтобы это всё остановилось».
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.