Россия нанесла массированный удар по украинским военным объектам, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что Россия жёстко ответила на теракт киевского режима в ЛНР.

«В Киеве была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске», — написал он в соцсети X.

Иностранный эксперт также предупредил: инфантильная политика европейских стран в сфере безопасности и отказ от дипломатии способны привести к дальнейшей эскалации.

