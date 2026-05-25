24 мая, 21:14

Украинские издания пишут о провале системы ПВО в Киеве

«Страна.ua»: Расчёты ПВО Украины не смогли отразить российские ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Российские удары по Киеву продемонстрировали уязвимость украинской системы противовоздушной обороны. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В статье отмечается, что отражение последней атаки оказалось неудачным, а в столице было зафиксировано множество прилётов. Издание также указывает, что подобные эпизоды служат сигналом не только для Киева, но и для европейских стран, которые рассчитывают на надёжность противоракетной обороны.

«Причина, о которой уже говорят открыто — нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. И если дефицит средств ПВО не удастся преодолеть, то подобные удары по столице <...> могут значительно участиться», — говорится в материале.

Напомним, что в ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. В ходе атаки применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», дроны «Герань». Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с призывом к Киеву о завершении конфликта. По его словам, «надо делать всё, чтобы это всё остановилось».

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Тимур Хингеев
