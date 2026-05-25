Украинские издания пишут о провале системы ПВО в Киеве

Российские удары по Киеву продемонстрировали уязвимость украинской системы противовоздушной обороны. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В статье отмечается, что отражение последней атаки оказалось неудачным, а в столице было зафиксировано множество прилётов. Издание также указывает, что подобные эпизоды служат сигналом не только для Киева, но и для европейских стран, которые рассчитывают на надёжность противоракетной обороны.

«Причина, о которой уже говорят открыто — нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. И если дефицит средств ПВО не удастся преодолеть, то подобные удары по столице <...> могут значительно участиться», — говорится в материале.

