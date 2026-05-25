На переговорах европейским странам всё равно придётся признать факты военных преступлений со стороны Киева. Об этом газете «Известия» рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Это (военные преступления. — Прим. Life.ru) один из важных вопросов, который, безусловно, встанет на переговорном треке», — заявил дипломат.

Он поставил вопрос ребром: либо международное гуманитарное право работает для всех, и тогда Европа вынуждена признать преступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), либо его можно «замести под ковёр». Сейчас же, по мнению дипломата, европейцы сознательно закрывают глаза на нарушения Украины.

Из-за такой позиции Запада киевский режим, уверен Мирошник, действует без оглядки на международные институты.

Ранее Родион Мирошник сообщил, что западные журналисты не будут игнорировать последствия ударов по Киеву и оперативно отправятся на место событий. Он также заявил, что ранее неоднократно наблюдал, как западные медиа, по его оценке, искажают картину происходящего в своих материалах.