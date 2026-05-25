Мирошник заявил, что Европа вынуждена будет признать преступления Киева
На переговорах европейским странам всё равно придётся признать факты военных преступлений со стороны Киева. Об этом газете «Известия» рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Это (военные преступления. — Прим. Life.ru) один из важных вопросов, который, безусловно, встанет на переговорном треке», — заявил дипломат.
Он поставил вопрос ребром: либо международное гуманитарное право работает для всех, и тогда Европа вынуждена признать преступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), либо его можно «замести под ковёр». Сейчас же, по мнению дипломата, европейцы сознательно закрывают глаза на нарушения Украины.
Из-за такой позиции Запада киевский режим, уверен Мирошник, действует без оглядки на международные институты.
Ранее Родион Мирошник сообщил, что западные журналисты не будут игнорировать последствия ударов по Киеву и оперативно отправятся на место событий. Он также заявил, что ранее неоднократно наблюдал, как западные медиа, по его оценке, искажают картину происходящего в своих материалах.
