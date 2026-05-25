Ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али назвал удар украинских беспилотников по колледжу и общежитию в Старобельске преступным фашистским актом. Об этом он заявил после посещения места трагедии в ЛНР, пишет РИА «Новости».

По словам журналиста, атака носила целенаправленный характер и пришлась по гражданскому объекту.

«Удар украинских беспилотников по ясно обозначенному студенческому зданию — это преступный фашистский акт. Он подтверждает агрессивную природу режима, который использует методы запугивания и террора, атакуя сугубо гражданские цели», — сказал Ахмад аль-Хадж Али.

Он отметил, что версия о случайном попадании в данном случае исключена. По мнению журналиста, атака несколькими беспилотниками по зданию колледжа не могла быть ошибкой.

Напомним, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В здании в тот момент находились 86 студентов и один сотрудник. В результате удара погиб 21 человек.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали после визита в Старобельск заявил о необходимости завершения конфликта с достижением целей России в рамках СВО. Хелали посетил место удара ВСУ по колледжу в ЛНР вместе с другими иностранными журналистами. После поездки он заявил, что увиденное подтверждает масштаб разрушений и последствия атак по гражданским объектам.