Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров заявил, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР является «бесчеловечным актом насилия против мирного населения». По его словам, жертвами стали молодые люди, чьим единственным «преступлением» было желание учиться и строить свое будущее. Трапиров настаивает на проведении объективного международного расследования, установлении всех причастных и публичном осуждении атак на гражданские объекты и учебные заведения.

«Мы требуем проведения объективного международного расследования обстоятельств произошедшего, установления всех ответственных лиц и публичного осуждения нападений на гражданские объекты и образовательные учреждения», — заявил Трапиров в беседе с РИА «Новости».

По словам общественного деятеля, нападения на гражданские и образовательные объекты представляют собой вопиющее нарушение фундаментальных принципов международного гуманитарного права, и никакие политические или военные мотивы не могут служить им оправданием.

Лидер израильских антифашистов призвал к суровой международной реакции на подобные действия и к привлечению виновных к ответственности. Он также выразил недоумение по поводу бездействия международных структур, которые, по его мнению, обязаны реагировать на трагедии такого масштаба, игнорируя политическую конъюнктуру.

Ранее во время поездки в Старобельск уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что жители Донбасса становятся жертвами атак со стороны Украины, несмотря на заявления Киева о том, что регион считается частью страны. По словам омбудсмена, украинские власти фактически разделяют мирное население на «первый и второй сорт».

Ночная атака на Старобельск 22 мая унесла жизни 21 человека. Украинские волнами били по пятиэтажному общежитию колледжа. В тот час там мирно спали 86 человек, включая несовершеннолетних. От прямых попаданий здание буквально сложилось, оставив под руинами десятки раненых. Военных объектов рядом с колледжем не было.