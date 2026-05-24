Болельщики итальянского футбольного клуба «Луккезе», играющего в Серии C, выразили дань памяти жертвам атаки, произошедшей в общежитии колледжа в Старобельске. Акция состоялась в рамках ежегодного фанатского фестиваля, проходившего вблизи стадиона команды.

В ходе мероприятия был развёрнут баннер с посланием: «Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом».

«К сожалению, Италия отправила Украине кучу денег, финансирования, дронов на такие вот действия. И в итоге жертвы касаются и нас, пусть и косвенно, но они нам не чужие. Сказав это, я хочу попросить: давайте почтим память минутой молчания», — заявил один из болельщиков.

Ранее во время поездки в Старобельск уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что жители Донбасса становятся жертвами атак со стороны Украины, несмотря на заявления Киева о том, что регион считается частью страны. По словам омбудсмена, украинские власти фактически разделяют мирное население на «первый и второй сорт».

Ночная атака на Старобельск 22 мая унесла жизни 21 человека. Украинские волнами били по пятиэтажному общежитию колледжа. В тот час там мирно спали 86 человек, включая несовершеннолетних. От прямых попаданий здание буквально сложилось, оставив под руинами десятки раненых. Военных объектов рядом с колледжем не было.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом и дал Минобороны поручение подготовить ответ. Следственный комитет немедленно возбудил дело. В ночь на 24 мая, Минобороны отрапортовало об акте возмездия. В ходе удара применялся широкий спектр вооружений, включая новейший «Орешник», — все цели были успешно достигнуты.