Европейские страны фактически позволяют Киеву игнорировать нормы международного гуманитарного права. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя реакцию Запада на атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в ЛНР, пишет газета «Известия».

По словам дипломата, Европа не даёт оценки ударам по гражданским объектам и тем самым создаёт условия для новых атак. Мирошник отметил, что западные государства предпочитают не замечать последствия подобных действий со стороны Киева.

«Украине позволено делать всё что угодно. <...> Здесь уже стоит вопрос о том, что международное гуманитарное право <...> должно быть заметено под ковёр <...>. Если оно является обязательным для всех, тогда Европе придётся признавать, что Киев совершал такого рода преступления», — заявил Мирошник.

Дипломат считает, что европейские страны фактически снимают с Украины ответственность за происходящее в зоне конфликта. По его словам, вопрос военных преступлений станет одной из ключевых тем в рамках возможных переговоров.

