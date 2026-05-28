Каллас заявила, что Посольство США выехало из Киева

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что практически все дипломатические миссии стран Евросоюза продолжают работу в украинской столице. По её словам, из города уехали только представители Соединенных Штатов.

«Все посольства остались, за исключением одного», — уточнила она. Речь идёт именно о дипмиссии США.

Ранее, в понедельник, российский МИД выступил с рекомендацией к иностранцам покинуть город. Внешнеполитическое ведомство объяснило это началом системных ударов по предприятиям ВПК Украины и командным пунктам в столице.

Причиной для такого решения стала атака ВСУ на колледж в Старобельске. В министерстве тогда подчеркнули, что чаша терпения переполнена, и призвали персонал всех зарубежных представительств эвакуироваться как можно быстрее.

На этом фоне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ ЕС вывозить своих дипломатов. Он с иронией заметил, что у евроблока, вероятно, имеются «лишние» сотрудники.