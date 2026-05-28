Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 06:46

Каллас заявила, что Посольство США выехало из Киева

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что практически все дипломатические миссии стран Евросоюза продолжают работу в украинской столице. По её словам, из города уехали только представители Соединенных Штатов.

«Все посольства остались, за исключением одного», — уточнила она. Речь идёт именно о дипмиссии США.

Ранее, в понедельник, российский МИД выступил с рекомендацией к иностранцам покинуть город. Внешнеполитическое ведомство объяснило это началом системных ударов по предприятиям ВПК Украины и командным пунктам в столице.

Причиной для такого решения стала атака ВСУ на колледж в Старобельске. В министерстве тогда подчеркнули, что чаша терпения переполнена, и призвали персонал всех зарубежных представительств эвакуироваться как можно быстрее.

«Мастера интриг» из Лондона мечтают о столкновении США и РФ на Украине, заявили в посольстве
«Мастера интриг» из Лондона мечтают о столкновении США и РФ на Украине, заявили в посольстве

На этом фоне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ ЕС вывозить своих дипломатов. Он с иронией заметил, что у евроблока, вероятно, имеются «лишние» сотрудники.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Кая Каллас
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar