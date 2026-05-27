27 мая, 18:55

Посольство РФ: ЕС и НАТО пытаются втянуть США в провал на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Лидеры стран Евросоюза и НАТО пытаются втянуть Соединённые Штаты в свои провальные попытки нанести стратегическое поражение России на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

«Будучи настроенными враждебно к стремлению президента США «сделать Америку снова великой», лидеры ЕС и НАТО, в том числе мастера интриг британцы, не желая приносить в жертву собственных рекрутов, когда будут перемолоты украинцы, пытаются втянуть США в свои схемы, обречённые на провал, нанесения России «стратегического поражения»,указано в сообщении дипмиссии.

По данным дипломатов, ЕС и НАТО добиваются от США отправки на Украину значимых контингентов. Также европейские партнёры ждут отмашки, как при экс-президенте Джо Байдене, на разворовывание Киевом средств налогоплательщиков. Конечная цель — спровоцировать российско-американскую конфронтацию на поле боя.

«Только начали созревать»: Песков назвал позитивным внезапное желание Европы поговорить

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о массовой вербовке агентов влияния. Британия ведёт эту работу на постсоветском пространстве. Молодые люди за счёт британского официоза, но руками неправительственных организаций, обучаются в британских вузах. Затем они возвращаются в свои страны. По сути, эти люди становятся настоящими агентами влияния.

Лия Мурадьян
