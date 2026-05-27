Соединённое королевство через «Британский совет»* массово вербует агентов влияния на постсоветском пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

«Британия тысячами через «Британский совет»* вербует агентов влияния на постсоветском пространстве, обещая, например, лучшие условия жизни, обучения для молодёжи по программе «Чивнинг», — сказала дипломат на круглом столе «НКО как инструмент подрыва национальной безопасности».

Представитель МИД указала, что молодые люди за счёт британского официоза, но руками неправительственных организаций, обучаются в британских вузах, а затем возвращаются в свои страны, становясь, по сути, настоящими агентами влияния. По словам Захаровой, подобные схемы используются Лондоном для дестабилизации обстановки в странах бывшего СССР и продвижения своих геополитических интересов.

