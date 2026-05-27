Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 15:32

«Тысячами вербуют»: Захарова указала на британскую контору, набирающую агентов среди россиян

Захарова: Лондон через «Британский совет»* вербует агентов влияния в бывшем СССР

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Соединённое королевство через «Британский совет»* массово вербует агентов влияния на постсоветском пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

«Британия тысячами через «Британский совет»* вербует агентов влияния на постсоветском пространстве, обещая, например, лучшие условия жизни, обучения для молодёжи по программе «Чивнинг», — сказала дипломат на круглом столе «НКО как инструмент подрыва национальной безопасности».

Представитель МИД указала, что молодые люди за счёт британского официоза, но руками неправительственных организаций, обучаются в британских вузах, а затем возвращаются в свои страны, становясь, по сути, настоящими агентами влияния. По словам Захаровой, подобные схемы используются Лондоном для дестабилизации обстановки в странах бывшего СССР и продвижения своих геополитических интересов.

Захарова уличила Европу в очередном приступе избирательной слепоты после теракта в Старобельске
Захарова уличила Европу в очередном приступе избирательной слепоты после теракта в Старобельске

Ранее Мария Захарова резко высказалась о профпригодности Каи Каллас. Она не понимает, кто вообще назначил её главой Евродипломатии. Также неясно, почему она вообще занимает столь высокий пост. Представитель МИД сравнила Каллас с Гретой Тунберг, но в политике ЕС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр нежелательных организаций.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar