Захарова уличила Европу в очередном приступе избирательной слепоты после теракта в Старобельске
Захарова: Брюссель не замечает терактов Киева, хотя Украина их даже не скрывает
Европейские чиновники закрывают глаза на очевидные доказательства террористических атак киевского режима против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного форума по безопасности.
Дипломат подчеркнула: в Брюсселе предпочитают не замечать того, что лежит на поверхности. При этом украинский режим даже не пытается скрывать нанесение ударов по российской гражданской инфраструктуре и мирным объектам.
Напомним, в ночь на 22 мая Старобельск в Луганской Народной Республике подвергся жестокой атаке — всего было три волны ударов, в общей сложности 16 беспилотников. Жертвами стали студенты (преимущественно девушки от 18 до 21 года). Кадры, снятые в первые минуты трагедии, сохранились на видео, а одна из погибших успела записать для подруги жуткий ролик из-под обломков здания. Мария Захарова высказывала предположение, что журналисты CNN могли присутствовать при подготовке ВСУ к теракту.
