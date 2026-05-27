27 мая, 13:30

Захарова уличила Европу в очередном приступе избирательной слепоты после теракта в Старобельске

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Европейские чиновники закрывают глаза на очевидные доказательства террористических атак киевского режима против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного форума по безопасности.

Дипломат подчеркнула: в Брюсселе предпочитают не замечать того, что лежит на поверхности. При этом украинский режим даже не пытается скрывать нанесение ударов по российской гражданской инфраструктуре и мирным объектам.

Госдума обратилась к ООН из-за атаки ВСУ на Старобельск
Напомним, в ночь на 22 мая Старобельск в Луганской Народной Республике подвергся жестокой атаке — всего было три волны ударов, в общей сложности 16 беспилотников. Жертвами стали студенты (преимущественно девушки от 18 до 21 года). Кадры, снятые в первые минуты трагедии, сохранились на видео, а одна из погибших успела записать для подруги жуткий ролик из-под обломков здания. Мария Захарова высказывала предположение, что журналисты CNN могли присутствовать при подготовке ВСУ к теракту.

Юрий Лысенко
