Европейские чиновники закрывают глаза на очевидные доказательства террористических атак киевского режима против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного форума по безопасности.

Дипломат подчеркнула: в Брюсселе предпочитают не замечать того, что лежит на поверхности. При этом украинский режим даже не пытается скрывать нанесение ударов по российской гражданской инфраструктуре и мирным объектам.