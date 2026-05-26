Огонь, шум дронов и крики о помощи: Появилось видео первых минут после трагедии в Старобельске
Место украинского удара по колледжу в Старобельске.
Появились кадры первых минут после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, где находились студенты. Ролик публикует РЕН ТВ.
Первые минуты после удара ВСУ по колледжу.
Те, кто прибежал на место первыми, пытались помочь выжившим, которые звали на помощь, пока в небе был слышен звук подлетающих беспилотников, а здания вокруг полыхали.
Напомним, что в ночь на 22 мая Украина ударила по студенческому общежитию колледжа в Старобельске, где на тот момент спали студенты. Известно, что учебное заведение атаковали несколько волн беспилотников ВСУ. Учащиеся оказались под завалами. Погиб 21 человек.
