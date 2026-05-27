Западные журналисты могли лично снять подготовку атаки ВСУ на общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Именно поэтому они не желают ехать на место трагедии, в частности речь идёт о корреспондентах CNN, и вместо этого рекламируют террористов из ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов. ВСУ нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу своих убийц с беспилотниками», — сообщали дипломат.

Она напомнила, что некоторые иностранные журналисты крупнейших СМИ сослались на отпуск, нехватку времени, сложную логистику, не желая посетить место удара ВСУ в Старобельске. При этом очень высока вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку к этому террористическому акту.

Напомним, МИД России предложил иностранным журналистам приехать к месту трагедии в Старобельске: 50 репортёров из 20 стран согласились. Ведущие западные СМИ, в частности BBC, CNN, а также японские издания, отказались. Они сослались на нехватку времени или просто проигнорировали приглашение. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что всё же приехавшие к уничтоженному общежитию зарубежные журналисты были шокированы и скрывали слёзы за солнечными очками.