Захарова уличила Запад в двуличии после удара ВСУ по Старобельску

Если в странах Евросоюза происходит какая-либо трагедия с участием детей, Запад всегда демонстративно и ярко на неё реагирует, тогда как на аналогичные события в России и Иране попросту закрывают глаза, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В качестве примера дипломат напомнила, что в результате атаки ВСУ на Старобельск в ЛНР погиб 21 ребёнок, а в Иране жертвами трагедии в школе для девочек стали более 150 учащихся. Однако эти трагедии не вызвали на Западе и десятой доли того возмущения, которое демонстрируется при похожих инцидентах в Европе.

«Десятки детей погибли в одну секунду! Где Макрон? Где марши по Парижу? Где хотя бы слова сочувствия и соболезнования? Ничего этого нет», — возмутилась Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Мария Захарова пристыдила японские СМИ за отказ «увидеть» трагедию в Старобельске. Позже она заявила, что японских журналистов загнали в угол из-за вранья про Старобельск.