Захарова обвинила Запад в искажении трагедии в Старобельске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе исказили трагедию в Старобельске. По её словам, в зарубежном информационном пространстве произошедшее представляют «с точностью наоборот».

Дипломат считает, что западные СМИ пытаются подать ответные удары России по центрам принятия решений на Украине как агрессивно-наступательные действия. Захарова отметила, что Россия, со своей стороны, организовала поездку иностранных журналистов в Старобельск: это было сделано, чтобы представители зарубежных медиа могли увидеть последствия удара по колледжу и поговорить со свидетелями.

«Посмотрите, как представлена эта трагедия в западном информационном пространстве. Все с точностью наоборот представлено, выворочено все, поставлено с ног на голову. Представлено дело так, что будто бы это не школа, а чуть ли не командный пункт вооруженных сил, что были там якобы не дети, а какой-то генералитет», — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД России также раскритиковала японских журналистов, которые присутствовали на Международном форуме по безопасности в Москве, но не поехали в Старобельск.

Ночью 22 мая Украина совершила теракт в Луганской Народной Республике, атаковав беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске. В этот момент там спали студенты, которые в итоге оказались под завалами. Погиб 21 человек.