«Плакать будем потом»: Педагог из Старобельска рассказала, как вывела 30 студентов из-под удара ВСУ

Около тридцати студентов старобельского колледжа остались живы благодаря своей преподавательнице Елене Юрьевой во время атаки украинских беспилотников. Подробностями произошедшего о поделилась в беседе с корреспондентом ИС «Вести».

«Я попросила дежурного открыть аварийный выход. Мы вместе с детьми вышли. Я попросила всех держаться вместе и запомнить, кто с кем идёт. Мы выбежали. Бежали прямо по дороге к частному сектору», — вспоминает она.

Когда разрывы снарядов стали слышны впереди, преподаватель скомандовала останавливаться. Она велела всем укрыться в придорожных кустах и под деревьями, рассадив ребят так, чтобы с воздуха их невозможно было заметить.

«Сейчас наша задача — выжить. Плакать и кричать будем потом», — настраивала педагог напуганных студентов.

После налёта группа двинулась к дому знакомой педагога, расположенному неподалёку. Там раненых перевязали и вызвали скорую помощь. Преподаватель призналась, что дети были в глубоком шоке.

«Это были бледные ребята с синими губами, которые даже не могли разговаривать. Они шли босиком по стёклам, камням и всему тому, что лежало на дороге», — добавила Юрьева.