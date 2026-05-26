«Плакать будем потом»: Педагог из Старобельска рассказала, как вывела 30 студентов из-под удара ВСУ
Преподаватель из Старобельска спасла 30 студентов во время атаки дронов ВСУ
Последствия удара по Старобельску. Обложка © Луганский информационный центр
Около тридцати студентов старобельского колледжа остались живы благодаря своей преподавательнице Елене Юрьевой во время атаки украинских беспилотников. Подробностями произошедшего о поделилась в беседе с корреспондентом ИС «Вести».
«Я попросила дежурного открыть аварийный выход. Мы вместе с детьми вышли. Я попросила всех держаться вместе и запомнить, кто с кем идёт. Мы выбежали. Бежали прямо по дороге к частному сектору», — вспоминает она.
Когда разрывы снарядов стали слышны впереди, преподаватель скомандовала останавливаться. Она велела всем укрыться в придорожных кустах и под деревьями, рассадив ребят так, чтобы с воздуха их невозможно было заметить.
«Сейчас наша задача — выжить. Плакать и кричать будем потом», — настраивала педагог напуганных студентов.
После налёта группа двинулась к дому знакомой педагога, расположенному неподалёку. Там раненых перевязали и вызвали скорую помощь. Преподаватель призналась, что дети были в глубоком шоке.
«Это были бледные ребята с синими губами, которые даже не могли разговаривать. Они шли босиком по стёклам, камням и всему тому, что лежало на дороге», — добавила Юрьева.
Напомним, трагедия в Старобельске разыгралась в ночь на 22 мая — киевский режим нанёс удар по спальному корпусу местного колледжа, где в это время мирно спали учащиеся. Общежитие атаковали несколькими волнами беспилотников, десятки молодых людей оказались погребены под завалами; в результате атаки погиб 21 человек.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.