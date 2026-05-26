«Вы не журналист»: Захарова пристыдила японские СМИ за отказ «увидеть» трагедию в Старобельске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила японскому журналисту, осудив в его лице отказ Токио освещать украинский удар по общежитию колледжа в Старобельске. Японский журналист задал дипломату вопрос об отношениях Москвы и Токио, на что получил очень точный ответ.

«Почему ни один японский журналист не поехал в Старобельск? Вы написали ваш репортаж… о том, что там произошло? Если не написали, не задавайте мне вопрос…. Зачем и почему вас интересуют отношения между нашими странами? Если вас не интересует то, как в нашей стране киевский режим при поддержке Токио убивает детей. О каких отношениях вы можете говорить?» — сказала Захарова во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности.

Захарова напомнила, что многие зарубежные репортёры отказывались посетить место трагедии в ЛНР, ссылаясь на нехватку времени, что ставит вопрос об их профпригодности. «Вы не журналист», — категорично сделала она вывод, а также предложила в следующий раз не смешить людей отговорками.

Дипломат добавила, что в России даже дети знают о трагедии в Хиросиме и Нагасаки, а вот Япония предпочитает выборочно смотреть на российские события.

Напомним, что ночью 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты, которые в итоге оказались под завалами. Погиб 21 человек. МИД России предложил иностранным журналистам приехать к месту трагедии в Старобельске: 50 репортёров из 20 стран согласились. Ведущие западные СМИ, в частности BBC, CNN, а также японские издания, отказались. Они сослались на нехватку времени или просто проигнорировали приглашение. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что всё же приехавшие к уничтоженному общежитию зарубежные журналисты были шокированы и скрывали слёзы за солнечными очками.