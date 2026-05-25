Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии в Старобельске, прятали слёзы за солнечными очками. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Как отметила федеральный омбудсмен, когда репортёры зашли в общежитие и комнаты погибших детей, они увидели личные вещи студентов и правду — что никаких военных баз вблизи колледжа нет.

«Я видела по реакции журналистов, что многие из них рассматривали фотографии. Некоторые, кстати, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слёзы, которые появлялись у них на глазах. Они говорили: «это же дети, просто невинные дети, дети не должны погибать». И, конечно, я видела, какие эмоциональные сообщения были у журналистов», — сказала Лантратова в эфире ИС «Вести».

Она также рассказала, что репортёры услышали истории о том, что многих погибших девочек будут хоронить в подвенечных платьях. Лантратова добавила, что местные жители показывали видеозаписи, на которых видно, как доставали тело девушки по имени Саша, готовившейся к свадьбе. На кадрах были слышны страшные крики её родных и жениха.

Напомним, 22 мая ВСУ атаковали здание колледжа и общежития в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек. В основном это студенты 2006–2007 годов рождения. 65 человек ранены. Следственный комитет России назвал это терактом. В ответ по приказу президента РФ высокоточными средствами, в том числе «Орешником», были уничтожены все намеченные военные цели противника, включая объекты в Киеве. Запад резко осудил «удары возмездия», но сделал вид, что не заметил трагедию в Старобельске.