27 мая, 06:38

Захарова: Японских журналистов загнали в угол из-за вранья про Старобельск

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что японские журналисты окончательно запутались во лжи относительно истинных причин своего отказа от поездки в Старобельск — на место удара ВСУ по колледжу. Ранее аккредитованные в РФ корреспонденты CNN, «Би-би-си», а также представители японских СМИ дружно отвергли предложение отправиться к месту происшествия, напомнила дипломат.

По её словам, Токио в категоричной форме запретил своим журналистам освещать трагедию. Однако во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности к ней намеренно подошёл японский журналист и заявил, что не поехал в Старобельск вовсе не из-за запрета начальства, а по причине банальной нехватки времени на подготовку. Эти словам вызвало откровенный смех у всех присутствующих — 30 журналистов. Ведь поездка была в воскресенье, а начали приглашать всех поздно вечером в пятницу, таким образом на подготовку была вся суббота.

«Их загнали в угол с их враньём, и они посчитали, что единственной возможностью почему-то для них является продолжение этого вранья», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее Мария Захарова пристыдила японские СМИ за отказ «увидеть» трагедию в Старобельске. Кроме того, дипломат обвинила Запад в искажении трагедии в Старобельске.

