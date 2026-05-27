Генсеку ООН Антониу Гутерришу стоило бы обеспокоиться убийством невинных детей, за которые несёт ответственность киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат прокомментировала выраженную Гутерришем озабоченность . Генсек высказал беспокойство из-за планов системных ударов РФ по военно-промышленному комплексу Киева.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского колледжа в ЛНР подверглись удару ВСУ. В этот момент в здании находились 86 детей. Террористическая атака ВСУ привела к трагическим последствиям. Пострадали 65 мирных жителей, 21 человек погиб. В ответ на действия Украины 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооружённых сил России к системным ударам. Цели — предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве.