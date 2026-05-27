Захарова: Гутерришу стоит беспокоиться об убитых Киевом детях
Мария Захарова.
Генсеку ООН Антониу Гутерришу стоило бы обеспокоиться убийством невинных детей, за которые несёт ответственность киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат прокомментировала выраженную Гутерришем озабоченность. Генсек высказал беспокойство из-за планов системных ударов РФ по военно-промышленному комплексу Киева.
«Генсек ООН должен был бы обеспокоиться убийством невинных детей, совершённым киевским режимом», — приводит слова дипломата ТАСС.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского колледжа в ЛНР подверглись удару ВСУ. В этот момент в здании находились 86 детей. Террористическая атака ВСУ привела к трагическим последствиям. Пострадали 65 мирных жителей, 21 человек погиб. В ответ на действия Украины 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооружённых сил России к системным ударам. Цели — предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве.
