26 мая, 16:59

Гутерриш встревожился после предупреждения России об ударах по Киеву

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен заявлением России о переходе к систематическим ударам по военным объектам в Киеве. Об этом сообщает Reuters.

«Мы осуждаем нападение на учебное заведение [в Старобельске] — как мы осуждаем все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — сказал Гутерриш.

По словам генсека ООН, сейчас особенно важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Он отметил, что происходящее уже нанесло большой ущерб мирному населению и может отдалить поиск мирного решения.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало всех иностранных дипломатов срочно уехать из Киева. В МИД объяснили это переходом к системным ударам по городу после теракта ВСУ в Старобельске. Однако европейские посольства не вняли предупреждению и не стали эвакуироваться.

Александра Мышляева
