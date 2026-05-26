26 мая, 15:48

«Осточертело»: Аналитики указали на ключевую роль НАТО в ударе по Старобельску

InfoBRICS: НАТО помогала ВСУ в ударе по общежитию колледжа в Старобельске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Североатлантический альянс играл ключевую роль в подготовке удара по общежитию колледжа в Старобельске, предоставляя киевскому режиму данные о целях и помощь в наведении. Такое утверждение содержится в публикации аналитического портала InfoBRICS.

«Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике», — пишет обозреватель издания.

Автор также осудил западные страны за молчаливую реакцию на преступления Киева. Он подытожил, что происходящее уже «осточертело», чаша терпения россиян переполнена и недавние удары возмездия — только начало системной политики ударов.

«Погибшие — реальные люди»: Нардеп призвала Киев раскрыть правду о Старобельске

Напомним, в ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, ещё 44 получили ранения. Российская армия в ответ нанесла удары по объектам, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В МИД РФ в понедельник заявили, что ответом на атаки ВСУ по мирному населению станут последовательные системные удары по центрам принятия решений в Киеве. Ведомство призвало иностранных дипломатов срочно покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к военным и административным объектам.

