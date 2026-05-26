Североатлантический альянс играл ключевую роль в подготовке удара по общежитию колледжа в Старобельске, предоставляя киевскому режиму данные о целях и помощь в наведении. Такое утверждение содержится в публикации аналитического портала InfoBRICS.

«Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике», — пишет обозреватель издания.

Автор также осудил западные страны за молчаливую реакцию на преступления Киева. Он подытожил, что происходящее уже «осточертело», чаша терпения россиян переполнена и недавние удары возмездия — только начало системной политики ударов.