«Погибшие — реальные люди»: Нардеп призвала Киев раскрыть правду о Старобельске
Нардеп Безуглая призвала Киев признать атаку ВСУ на Старобельск, но обвинила РФ
Обложка © Луганский информационный центр
Депутат Верховной рады Безуглая предложила Киеву всё-таки признать факт удара украинскими беспилотниками по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР, который унёс жизни более 20 человек. По её словам, нет смысла «отрицать или скрывать» случившееся.
«Погибшие — реальные люди... Они публиковали фотографии, имели друзей. Сейчас там [в соцсетях] комментарии с соболезнованиями. Их имена совпадают с опубликованными россиянами списками погибших», — написала нардеп в соцсети. По её словам, тем не менее вина за трагедию всё равно должна быть возложена на Россию.
Напомним, что ночью 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками студенческое общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что украинские СМИ и паблики не только не осудили удар по колледжу, но и глумились над погибшими студентами. Первые минуты трагедии в Старобельске сняли на камеру. А одна из студенток отправила подруге ужасающее видео из-под завалов перед смертью.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.