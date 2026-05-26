«Погибшие — реальные люди»: Нардеп призвала Киев раскрыть правду о Старобельске

Депутат Верховной рады Безуглая предложила Киеву всё-таки признать факт удара украинскими беспилотниками по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР, который унёс жизни более 20 человек. По её словам, нет смысла «отрицать или скрывать» случившееся.