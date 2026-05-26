26 мая, 14:40

«Погибшие — реальные люди»: Нардеп призвала Киев раскрыть правду о Старобельске

Обложка © Луганский информационный центр

Депутат Верховной рады Безуглая предложила Киеву всё-таки признать факт удара украинскими беспилотниками по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР, который унёс жизни более 20 человек. По её словам, нет смысла «отрицать или скрывать» случившееся.

«Погибшие — реальные люди... Они публиковали фотографии, имели друзей. Сейчас там [в соцсетях] комментарии с соболезнованиями. Их имена совпадают с опубликованными россиянами списками погибших», — написала нардеп в соцсети. По её словам, тем не менее вина за трагедию всё равно должна быть возложена на Россию.
Итальянский журналист назвал причину молчания ЕС об ударе по колледжу в Старобельске
Напомним, что ночью 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками студенческое общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что украинские СМИ и паблики не только не осудили удар по колледжу, но и глумились над погибшими студентами. Первые минуты трагедии в Старобельске сняли на камеру. А одна из студенток отправила подруге ужасающее видео из-под завалов перед смертью.

Татьяна Миссуми
