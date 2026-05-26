Украинские СМИ и паблики не только не осудили удар по колледжу в Старобельске, но и глумились над погибшими студентами. Своё возмущение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала на полях I Международного форума по безопасности.

Дипломат подчеркнула, что сам удар по детскому образовательному учреждению является незаконным, антигуманным и аморальным — даже без учёта того, что внутри находились дети. По её словам, после атаки последовало не молчание и не безразличие, а открытое злорадство.

«Почитайте так называемые украинские паблики, послушайте, что заявляли их вожаки на всех уровнях: они буквально чуть ли не светились от радости, что нанесли удар по детям», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД добавила, что именно совокупность таких действий привела к принятию соответствующих решений.

Напомним, что ночью 22 мая Украина совершила теракт в Луганской Народной Республике, атаковав беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске. В этот момент там спали студенты, которые в итоге оказались под завалами. Погиб 21 человек. Атака проходила в несколько волн.