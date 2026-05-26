Директор итальянской газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо заявил, что Евросоюз не отреагировал на удар ВСУ по студенческому колледжу в Старобельске, поскольку, по его версии, атака была совершена европейским оружием.

Свою позицию он изложил в редакционной статье. Журналист раскритиковал политику Европы по украинскому конфликту и заявил, что Брюссель действует противоречиво.

«ЕС, как обычно, отмолчался, в том числе потому, что массовое убийство было совершено нашим оружием», — написал Травальо.

Он также заявил, что конфликт на Украине «выходит из-под контроля», а Европа, по его оценке, находится в растерянности и действует наугад. В качестве примера журналист привёл одновременное обсуждение новых санкций против Москвы, диалога с Россией и закупок российского газа.

Травальо также резко высказался о ситуации в Киеве. По его словам, Украина сталкивается со скандалами вокруг западной помощи и проблемами с набором людей для армии.

Напомним, что ночью 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты, которые в итоге оказались под завалами. Погиб 21 человек.