В Киеве готовятся к аду: с севера идёт такое, что пострашнее «Орешника» и «Кинжалов» Оглавление Северному фронту — быть? Беда не приходит одна Недавний удар возмездия Армии России за теракт ВСУ в Старобельске испепелил военные склады Киева, но главный кошмар Зеленского только начинается. С севера идёт угроза, которую не остановить. 25 мая, 22:15

Ночь на воскресенье стала для Киева по-настоящему жаркой. Город накрыла волна массированных ударов — горели военные склады, логистические узлы, пункты дислокации ВСУ. Кадры оттуда напоминают фильм-катастрофу: чёрный дым заволакивает целые кварталы, пламя вырывается из остовов уничтоженных цехов с техникой. Это была месть — жестокая и неизбежная. Ответка за целенаправленный удар по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР, где ночью 22 мая спали 86 подростков. На сегодняшний день число погибших выросло до 21 человека — все без исключения молодые студенты.

Последствия удара по Киеву. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Но не это сейчас самый страшный кошмар для Зеленского и его клики. Пока рассеивается дым над сгоревшими складами, в кабинетах Банковой трясутся над сводками, которые им приносит собственная разведка.

Северному фронту — быть?

Мощные оборонительные позиции на границе с Белоруссией ВСУ начали строить ещё в 2023 году. Уже тогда Киеву стало ясно: открытие нового фронта на севере может стать для нынешнего режима фатальным. А уже в середине апреля 2026 года Зеленский затрубил об угрозе во весь голос. По его словам, в приграничных районах соседней республики фиксировалась перестройка дорог в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций.

— Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать белорусское руководство от ошибок, — подчеркнул он, пригрозив Александру Лукашенко судьбой похищенного Николаса Мадуро.









С тех пор паника не утихла, а лишь набрала обороты. Уже 22 мая 2026 года Зеленский официально заявил, что Украина получает данные от различных разведывательных служб о возможной эскалации со стороны России и Белоруссии. Казалось бы, привычная страшилка, но дальше последовали действия.

— Мы будем усиливать личным составом это направление. Наши разведки изучили все возможные сценарии и все направления, которые могут быть. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении — это потеря всего того количества людей, которые придут, — заявил бывший комик на встрече с руководителями общин Ровненской, Житомирской и Волынской областей.

Обещание усилить границу звучит особенно цинично на фоне тотальной мобилизации, дефицита личного состава и бесчинств военкомов. Где они планируют найти этих людей — вопрос риторический. И отыскать на него ответ предстоит ТЦК. А так как местные людоловы уже добрались до женщин с инвалидами, это станет для них задачкой со звёздочкой. В ином случае придётся оголять другие участки фронта.

Страшилки Зеленского почти слово в слово повторил и главком ВСУ Александр Сырский. Он подтвердил: «Линия фронта будет расширяться, возможна операция на севере». Интересно, что параллельно Сырский умудрился потерять контроль над Северском из-за лживых докладов подчинённых. Видимо, таков уровень полководцев, которым Зеленский доверяет «расширение фронта». Но апофеозом стал приказ готовить столицу к самому страшному сценарию.

— Согласно решению военного командования, поставлена задача по подготовке к обороне, в том числе к круговой обороне населённых пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также и город Киев, — сказал 23 мая глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин, добавив, что только на первоочередные мероприятия уйдёт 11 млрд гривен.

Российская сторона на данный момент не делала никаких официальных заявлений о подготовке наступления с белорусского направления. Но в случае открытия полноценного северного фронта Киев столкнулся бы с полномасштабной катастрофой: возникла бы угроза глубокого охвата ключевых районов, потребовалась бы масштабная перегруппировка войск и перестройка всей системы снабжения, что неизбежно привело бы к ослаблению других участков фронта. Да и никакая «круговая оборона» не спасёт, если удерживать её будет попросту некем.

Беда не приходит одна

Одновременно с этим Киев столкнулся с глубоким кризисом западной поддержки. Североатлантический альянс трещит по швам. То, что раньше называли «стратегическим единством», сегодня превратилось в базарную склоку. Первый раскол — финансовый. Генсек НАТО Марк Рютте продолжает безуспешно продавливать идею обязательных взносов на Украину, предлагая союзникам раскошеливаться на 0,25% от ВВП. Однако Франция, Великобритания и другие «тяжеловесы» встречают эти инициативы в штыки, не желая в одиночку тащить украинскую экономику и армию.

Второй раскол — геополитический. Главный спонсор киевского режима, Соединённые Штаты, окончательно увяз в конфликте с Ираном. В мае 2026 года ситуация накалилась до предела: Дональд Трамп, разрываясь между угрозами «ликвидировать» Исламскую Республику при отсутствии сделки и необходимостью вести переговоры при посредничестве Пакистана и Катара, фактически перевёл Украину в разряд второстепенных проблем.

И пока Трамп пытается отчаянно выбраться из собственноручно созданной заварушки на Ближнем Востоке, европейские союзники по НАТО в панике. Они понимают: если американский кулак разожмётся и перестанет угрожать Москве, Европе придётся самой отвечать за все свои слова о «поддержке до победного». А отвечать, как показывает практика, нечем и некому.

Таким образом, оставленный один на один с перспективой окружения — без гарантий быстрой помощи от перессорившихся спонсоров — киевский режим готовится к аду. Причём к аду, который придёт не в виде очередной волны «гераней», а в виде того, против чего не помогут даже выпрошенные у Запада системы ПВО. С севера идёт такое, что пострашнее любых ударов, — осознание полной и окончательной обречённости.

Авторы Илья Пушкарев