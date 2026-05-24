«Сколько верёвочке ни виться»: 18 детей в Старобельске, плодожорки Пашиняна и последний писк маразма Публицист и аналитик Александр Роджерс — об ударах по детям в Старобельске, позоре непотизма Каи Каллас, мечтах Мерца о ядерной бомбе, побеге Стармера и конце западной верёвочки. 23 мая, 23:01 Итоги недели с 18 по 24 мая 2026 года от публициста Александра Роджерса. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / penofoto, Alexandros Michailidis, © ТАСС / Александр Река

На уходящей неделе большинство новостей было формата «неновости». В том смысле, что формальный новостной повод имеется, но укладывается в стандартное поведение пациентов и ничего не меняет.

Например, Трамп всю неделю подтверждал индекс ТАСО (Trump Always Chicken Out). Грозился страшными ударами по Ирану, но в последний момент отменял их по свежевыдуманным поводам, после чего постил сгенерированные нейросетями картинки того, как он героически перемогает.

До этого демократам было четыре года стыдно, что они демократы, теперь для вселенского равновесия республиканцам должно быть четыре года стыдно, что они республиканцы. Гармония в природе.

Начиная минимум с Клинтона там действует украинский принцип «каждый последующий президент должен быть хуже предыдущего». И, с одной стороны, мне даже страшно представить, что может быть хуже Трампа. А с другой стороны, почему я должен этих американцев жалеть? Так им и надо.

В конце недели Трамп и вовсе опубликовал карту Ирана в цветах американского флага. О том, что для начала нужно страну завоевать, он, видимо, забыл. Маразм — не оргазм, если уже наступил, то не уходит. Иранцы в ответ опубликовали рентгеновский снимок головы Трампа, где вместо мозга маленький Биби Нетаньяху с рулём.

В Европе также всё печально с лидерством. В Британии насильник украинских подростков Стармер на фоне общественного давления пообещал покинуть свой пост, но потом (вроде как в июне). До этого он предпринимал робкие попытки толкнуть речь: «Давайте я вам расскажу про свои потужные ценности», но в ответ слышал: «Нам не интересно, вали уже!» Поддержка Украины ещё ни для кого не закончилась чем-то позитивным.

В Германии Мерц опять мечтает о милитаризации и ядерной бомбе. Как известно, истинный ариец должен быть высок, строен, белокур и голубоглаз (про ум почему-то ничего не говорится). Глядя на Мерца понимаешь, что потеря Гитлером 15 миллионов немцев не прошла даром для германского генофонда. О том, что для обогащения урана и наработки оружейного плутония нужны АЭС, Мерцу тоже не сказали.

И не только по Мерцу. Мейнстримные немецкие СМИ всю неделю призывали «принудить, заставить, вынудить» Россию. Капитулировать, отдать территории, выплачивать репарации и прочий стандартный бред (а иначе они заплачут). Как и Трампу с Ираном, этим не сказали, что для начала её нужно победить.

Кая Каллас также всю неделю наглядно демонстрировала, что непотизм — зло и что бывает, если на высокие должности ставить людей по принципу «Это же дочечка уважаемого человечка». Отрицательный отбор в полный рост.

Впрочем, проблему в своё время озвучивал ещё Штирлиц Шелленбергу: «Развелось много идиотов, говорящих правильные слова». А поскольку они идиоты, то они озвучивают не реально правильные слова (Европе пора капитулировать), а те, которые считают правильными, — что «России осталось две-три недели» (и так уже много лет).

В Армении Никол Пашинян всю неделю демонстрировал торжество тезиса «Из гнезда Соросова орлы не вылетают». То публично угрожал разбить голову женщине-оппозиционерке, то заявлял, что готов уйти, если народ так решит. «Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж» — и дальше по тексту.

Чтобы Никол хотя бы немного пришёл в себя и трезво содрогнулся, Россельхознадзор нашёл проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов. Плодожорки в этом году особенно уродились.

А в Роспотребнадзоре сообщили, что была выявлена продукция, не соответствующая обязательным требованиям, произведенная ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» (Республики Армения). Плодожорка проникла и туда.

Не говоря уже о том, что газ вне ЕАЭС будет гораздо дороже, — это прописано в контрактных условиях (а то, что Пашинян их не читал, — это его проблемы).

В целом и у администрации Трампа, и у европейских карликов тактика сводится к «ждать, тянуть время и надеяться, что произойдёт чудо». На мой непросвещённый взгляд, не самая мудрая стратегия.

Но у них, конечно, нашлось время, чтобы нанести ещё один ритуальный удар по детям, на этот раз в Старобельске. Число погибших на момент написания этого текста достигло 18 человек. И это преступление не останется безнаказанным.

Сколько верёвочке ни виться, а всё равно Западу придёт конец.

Авторы Александр Роджерс