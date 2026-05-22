Зеленский заявил, что «проверил фортификации» на севере Украины

Владимир Зеленский совершил поездку в город Славутич Киевской области, где проверил состояние оборонительных сооружений и встретился с руководителями общин Киевской и Черниговской областей. Обсуждалась поддержка населения в северных регионах, укрепление границы и усиление Сил обороны на Черниговском и Киевском направлениях.

В своём выступлении Зеленский отметил, что угрозы якобы могут исходить как с территории Белоруссии, так и из Брянской области.

Обращаясь к руководству Белоруссии, Зеленский предупредил о необходимости «быть в тонусе» и понимать последствия в случае агрессивных действий против Украины.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к превентивным действиям в случае угрозы со стороны Белоруссии или российских приграничных регионов. По его словам, при возникновении потенциальной опасности Киев может предпринять соответствующие меры.