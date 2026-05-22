Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 15:41

Зеленский заявил, что «проверил фортификации» на севере Украины

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский совершил поездку в город Славутич Киевской области, где проверил состояние оборонительных сооружений и встретился с руководителями общин Киевской и Черниговской областей. Обсуждалась поддержка населения в северных регионах, укрепление границы и усиление Сил обороны на Черниговском и Киевском направлениях.

В своём выступлении Зеленский отметил, что угрозы якобы могут исходить как с территории Белоруссии, так и из Брянской области.

Обращаясь к руководству Белоруссии, Зеленский предупредил о необходимости «быть в тонусе» и понимать последствия в случае агрессивных действий против Украины.

Лукашенко назвал «болтовнёй» слова Зеленского и отказался на них реагировать
Лукашенко назвал «болтовнёй» слова Зеленского и отказался на них реагировать

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к превентивным действиям в случае угрозы со стороны Белоруссии или российских приграничных регионов. По его словам, при возникновении потенциальной опасности Киев может предпринять соответствующие меры.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar