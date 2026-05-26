Рябков: РФ предупредила США о необходимости эвакуировать дипломатов из Киева

Москва донесла до Вашингтона информацию о необходимости эвакуировать дипломатов и граждан США из Киева с учётом масштаба предстоящих действий России в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков журналистам на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

«С учётом масштаба предстоящих акций с нашей стороны, есть необходимость эвакуации персонала дипучреждений США и других стран и граждан этих стран из Киева», — сказал Рябков.

По словам замминистра, этот сигнал был передан госсекретарю США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. Речь шла не только о сотрудниках американских дипмиссий, но и о представителях других стран.

Рябков отметил, что Рубио внимательно воспринял информацию от российской стороны. Он выразил надежду, что администрация США отреагирует на предупреждение ответственно.