Владимир Зеленский мог находиться в безопасном месте даже за пределами Украины во время удара возмездия, а не в Киеве вместе с народом. Такое мнение высказали Life.ru депутаты Госдумы Олег Матвейчев и Михаил Романов.

«Зеленский трус, это известно. Так же он драпал из Киева в феврале 2022 года. Он никогда не собирался разделять свою судьбу с судьбой жителей Украины, себя он не считает частью народа», — сказал Матвейчев.

Парламентарий назвал Зеленского «марионеточным исполнителем воли британских хозяев» и заявил, что тот рассчитывает на гарантии Запада. По оценке депутата, украинский политик точно не похож на «капитана, который гибнет с кораблём». Собеседник Life.ru напомнил, что у Зеленского есть особняки по всему миру и он рассчитывает под британские гарантии с изменённой внешностью и новым паспортом дожить до старости.

Михаил Романов, в свою очередь, заявил, что киевский главарь борется за деньги для своей «хунты» и продолжает выпрашивать у западных стран средства на войну с Россией. Он также обвинил Киев в насильственной мобилизации и отправке людей на фронт.

Ему наплевать на свой народ, который он истребляет. Мы видели, как ТЦК практически инвалидов загоняют в машины, чтобы отправлять в качестве пушечного мяса на фронт. Поэтому я нисколько не удивлён, что Зеленский сбежал, и вообще, я полагаю, что он большую часть времени не находится в Киеве. Депутат Государственной думы Михаил Романов

По мнению депутата, Зеленский большую часть времени может находиться не в Киеве, а в защищённых местах. Среди возможных вариантов он назвал бункер и Польшу, где, по его словам, развёрнут «целый штаб борьбы».