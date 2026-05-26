«Орешник» паспорт спрашивать не будет: В МИД РФ послали Украине жёсткий сигнал

МИД РФ официально объявил о начале последовательных системных ударов по объектам ВПК Украины в Киеве, но речь идёт не только о предприятиях, выпускающих дроны или ракеты, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, внешнеполитическое ведомство особо подчеркнуло, что под ударом окажутся конкретные места, где беспилотники проектируются, программируются и готовятся к боевому применению.

Это происходит при непосредственном содействии специалистов из НАТО. Собеседник RG.ru отметил, что если западные советники и инженеры приехали на Украину и работают над созданием дронов, которые затем летят в Россию, они должны отдавать себе отчёт, что неизбежно попадут под эти удары ВС РФ.

«Орешник», «Искандер» или «Кинжал» паспорт спрашивать не будет. Все причастные к ударам по России получат по заслугам. Понятно, что также удары будут наноситься по украинским штабам и центрам принятия решений», — заключил специалист.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что после теракта ВСУ в Старобельске ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по Украине. Они будут наноситься по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям ВПК.