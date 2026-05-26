Киев не получил поддержки Вашингтона в ООН после трагедии в Старобельске
США не присоединились к заявлению Украины в ООН
Администрация США отказалась присоединиться к заявлению украинской стороны по ситуации в стране, которое во вторник зачитал в ООН постпред Киева Андрей Мельник. Документ содержал призыв к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также к принятию срочных гуманитарных мер.
«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчёркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — говорится в тексте, зачитанном Мельником.
По словам украинского постпреда, к инициативе присоединились страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ обрушили общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где находилось 86 студентов — здание сложилось, в результате погиб 21 учащийся и 44 получили ранения. Россия ответила массированными ударами по военно-политическому руководству Украины с помощью ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон», а в МИД РФ пообещали, что впредь на удары по мирным гражданам последуют последовательные удары по киевским центрам принятия решений. При этом, как отмечается, Киев не мог бы атаковать общежитие без помощи НАТО — альянс предоставил разведданные и наведение. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на эту трагедию показала их моральный крах.
