Киев не получил поддержки Вашингтона в ООН после трагедии в Старобельске

Администрация США отказалась присоединиться к заявлению украинской стороны по ситуации в стране, которое во вторник зачитал в ООН постпред Киева Андрей Мельник. Документ содержал призыв к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также к принятию срочных гуманитарных мер.

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчёркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — говорится в тексте, зачитанном Мельником.

По словам украинского постпреда, к инициативе присоединились страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.