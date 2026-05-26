26 мая, 17:24

Лантратова: Иностранные СМИ не увидели в Старобельске «военных», только игрушки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Yuliia

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что иностранные журналисты, прибывшие в Старобельск после удара по общежитию колледжа, увидели на месте разрушений только личные вещи детей и игрушки. По её словам, представители СМИ не смогли подтвердить версию Киева о находившейся там «военной базе».

Украина лжёт и лицемерно утверждает, будто стреляла по военному объекту, тогда как на деле в колледже не было и следа присутствия армии — лишь разрушенное, ещё дымящееся здание с личными вещами студентов. По словам Лантратовой, они проходили по комнатам, и в каждой видели конспекты.

«Мы видели игрушки, много игрушек девочек, мы видели личные вещи, мы видели фотографии, разбросанные, которые еще не забрали, мы видели флаги, где написано: «Мы русские, и с нами бог». Там жили удивительные дети», — сказала омбудсмен журналистам.

Омбудсмен подчеркнула, что самым страшным стало осознание регулярности обстрелов: ВСУ били по колледжу с интервалом в 10–15 минут.

«Первый прилёт, потом 10–15 минут — повторный, 10–15 минут — повторный. И поэтому дети бежали, и в них снова стреляли», — добавила федеральный омбудсмен.

Лантратова обвинила Запад в лицемерии из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что иностранные журналисты, увидевшие место трагедии в Старобельске, прятали слёзы за солнечными очками — когда репортёры зашли в общежитие и комнаты погибших детей, они увидели личные вещи студентов и убедились, что никаких военных баз рядом с колледжем нет.

Анастасия Никонорова
