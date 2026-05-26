Небензя назвал реакцию Запада на трагедию в Старобельске моральным крахом
Место удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске показала их моральный крах. Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя удар ВСУ по общежитию колледжа.
«Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор», — заявил Небензя. По словам дипломата, позиция Запада после атаки на учебное заведение продемонстрировала неготовность честно оценивать преступления киевского режима.
Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ обрушили общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР). Внутри находилось 86 студентов. Здание сложилось, 21 учащийся погиб, 44 получили ранения. Россия ответила массированными ударами по военно-политическому руководству Украины с помощью ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В МИД РФ пообещали, что впредь на удары по мирным гражданам последуют последовательные удары по киевским центрам принятия решений. Однако Киев не мог бы атаковать общежитие без помощи НАТО — альянс дал разведку и наведение.
