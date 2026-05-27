27 мая, 13:05

Госдума обратилась к ООН из-за атаки ВСУ на Старобельск

Обложка © Life.ru

Госдума приняла обращение к ООН, национальным парламентам и международным парламентским организациям после атаки ВСУ на Старобельск. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты. В обращении депутаты призвали международное сообщество осудить действия Киева. Парламентарии заявили, что Украина превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора.

Рябков: Запад не направлял соболезнований после теракта в Старобельске
«Депутаты Госдумы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты», — говорится в документе.

Также депутаты потребовали прекратить военную и финансовую помощь Украине. В обращении утверждается, что атаки против мирного населения стали следствием отчаяния Киева и попыткой отвлечь внимание от коррупционного скандала в окружении украинского руководства.

Полянский: Ответ России на атаку в Старобельске в ОБСЕ слушал полный зал
Старобельск в ЛНР был зверски атакован в ночь на 22 мая. Удар наносился в три волны с применением 16 дронов. В результате атаки погибли студенты, в основном, девушки в возрасте от 18 до 21 года. Первые минуты трагедии попали на камеру, а одна из студенток успела отправить подруге ужасающее видео из-под завалов — перед самой смертью.

Марина Фещенко
