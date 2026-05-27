Госдума приняла обращение к ООН, национальным парламентам и международным парламентским организациям после атаки ВСУ на Старобельск. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты. В обращении депутаты призвали международное сообщество осудить действия Киева. Парламентарии заявили, что Украина превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора.

«Депутаты Госдумы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты», — говорится в документе.

Также депутаты потребовали прекратить военную и финансовую помощь Украине. В обращении утверждается, что атаки против мирного населения стали следствием отчаяния Киева и попыткой отвлечь внимание от коррупционного скандала в окружении украинского руководства.