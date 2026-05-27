Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ прошло при полном зале. Тема встречи — ответные удары России на теракт Вооружённых сил Украины в Старобельске. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат сообщил, что зал был полным и практически все европейские делегации выступили. Российская сторона подробно изложила позицию по Старобельску, привела статистику и объяснила причины ответных ударов.

Полянский уточнил, что Россия привела данные об ударах украинских сил по гражданским объектам, включая Старобельск. Россия в ответ наносит точечные удары по военной инфраструктуре. Такой подход позволяет минимизировать риски для мирного населения. По словам российского дипломата, обстановка на заседании была гнетущая.

Ранее комитет Госдумы по международным делам внёс в палату проект обращения к ООН и парламентам стран мира. Российские парламентарии призывают здравомыслящих коллег решительно осудить преступные действия киевского режима. Инициатива находится на стадии рассмотрения.