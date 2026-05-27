27 мая, 04:10

Полянский: Ответ России на атаку в Старобельске в ОБСЕ слушал полный зал

Обложка © Telegram / Россия в ОБСЕ

Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ прошло при полном зале. Тема встречи — ответные удары России на теракт Вооружённых сил Украины в Старобельске. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат сообщил, что зал был полным и практически все европейские делегации выступили. Российская сторона подробно изложила позицию по Старобельску, привела статистику и объяснила причины ответных ударов.

Полянский уточнил, что Россия привела данные об ударах украинских сил по гражданским объектам, включая Старобельск. Россия в ответ наносит точечные удары по военной инфраструктуре. Такой подход позволяет минимизировать риски для мирного населения. По словам российского дипломата, обстановка на заседании была гнетущая.

Киев не получил поддержки Вашингтона в ООН после трагедии в Старобельске

Ранее комитет Госдумы по международным делам внёс в палату проект обращения к ООН и парламентам стран мира. Российские парламентарии призывают здравомыслящих коллег решительно осудить преступные действия киевского режима. Инициатива находится на стадии рассмотрения.

Лия Мурадьян
