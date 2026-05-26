Комитет Госдумы по международным делам внёс в палату проект обращения к Организации Объединённых Наций и парламентам стран мира. Причина – трагические последствия атаки Вооружённых сил Украины на педагогический колледж в Старобельске.

Глава профильного комитета Леонид Слуцкий назвал произошедшее варварским терактом и военным преступлением украинского неонацистского режима.

«Погиб 21 человек, в основном девушки, в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали более 60 человек», – сообщил парламентарий.

В проекте обращения российские парламентарии призывают всех здравомыслящих коллег в парламентах мира решительно осудить преступные действия киевского режима. Депутаты намерены требовать от международного сообщества прекращения финансовой и военной помощи Украине.

Ожидается, что Госдума рассмотрит документ на пленарном заседании 27 мая, передаёт ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже высказался о трагедии. Он заявил, что реакция западных стран на удар по учебному заведению в Старобельске стала демонстрацией двойных стандартов и полного морального краха. По его словам, позиция Запада показала неготовность честно оценивать преступления киевского режима.