Госдума внесла обращение к ООН из-за удара ВСУ по Старобельску
Обложка © Life.ru
Комитет Госдумы по международным делам внёс в палату проект обращения к Организации Объединённых Наций и парламентам стран мира. Причина – трагические последствия атаки Вооружённых сил Украины на педагогический колледж в Старобельске.
Глава профильного комитета Леонид Слуцкий назвал произошедшее варварским терактом и военным преступлением украинского неонацистского режима.
«Погиб 21 человек, в основном девушки, в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали более 60 человек», – сообщил парламентарий.
В проекте обращения российские парламентарии призывают всех здравомыслящих коллег в парламентах мира решительно осудить преступные действия киевского режима. Депутаты намерены требовать от международного сообщества прекращения финансовой и военной помощи Украине.
Ожидается, что Госдума рассмотрит документ на пленарном заседании 27 мая, передаёт ТАСС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже высказался о трагедии. Он заявил, что реакция западных стран на удар по учебному заведению в Старобельске стала демонстрацией двойных стандартов и полного морального краха. По его словам, позиция Запада показала неготовность честно оценивать преступления киевского режима.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.