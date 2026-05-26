Небензя: Переговоров с Украиной нет, она знает условия России

Москва и Киев в настоящий момент не ведут переговоров по урегулированию конфликта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, Украине уже представили условия для его завершения.

«Переговоров нет. Мы представили свои условия. Ничего значимого не происходит», — сказал Небензя.

Ранее Василий Небензя заявил, что мир приблизился к глобальной катастрофе так близко, как никогда раньше. По словам постпреда РФ, также достигло апогея пренебрежение странами Уставом Всемирной организации.