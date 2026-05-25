Россия намерена обратиться в Международный суд ООН после отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русскоязычного населения. Об этом газете «Известия» сообщили в МИД РФ.

Попытки урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией путём переговоров результата не дали. В ведомстве указали, что власти этих стран продолжают ограничивать использование русского языка, преследовать несогласных и пересматривать исторические события.

«Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями. Однако власти этих стран отказываются прекратить свою противоправную политику, все попытки урегулировать разногласия путём переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придётся перевести наши претензии в судебное русло путём обращения в главный судебный орган ООН — Международный Суд», — сообщили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что в январе в Латвии к десяти годам лишения свободы приговорили правозащитника Александра Гапоненко. Российская сторона считает подобные действия примером давления на русскоязычных жителей и общественных деятелей.

Ранее сообщалось, что прибалтийские страны используют агрессивную риторику в адрес России из-за страха остаться без поддержки НАТО в случае серьёзного конфликта. Такое мнение высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По словам эксперта, заявления политиков Латвии, Литвы и Эстонии связаны с внутренним напряжением и опасениями по поводу собственной безопасности. Он отметил, что реальные решения в военной сфере принимаются на основе директив и планов НАТО, а не публичных высказываний.