«Отчаяние в форме агрессии»: Почему страны Прибалтики постоянно угрожают России

Прибалтийские республики, прибегая к языку угроз в адрес России, пытаются манипулировать общественным сознанием в Евросоюзе из-за отчаяния и страха перед возможным отказом им в военной поддержке в случае открытого конфликта между НАТО и РФ, заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, от этих высказываний ничего не меняется, поскольку существуют чёткие директивные документы и оперативные планы военных ведомств членов НАТО и России. Реальные шансы того, что конфликт может быть расширен настолько, что затронет Прибалтику, есть, полагает эксперт.

«Это акт отчаяния: он имеет форму агрессии, безусловно, но, судя по всему, у прибалтийских политиков есть инсайдерская информация, что ими могут пожертвовать в результате конфликта», — подчеркнул аналитик в беседе с «Москвой 24».

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будри призвал НАТО продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. Политик заявил, что альянс располагает средствами для уничтожения баз РФ в регионе.