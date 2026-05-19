«Параноидальная идея»: Литву хотят «вылечить» ракетами за призыв к НАТО атаковать Калининград

Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса к НАТО об атаке на Калининградскую область — это истерика и паранойя, которую надо «лечить» в том числе ракетами, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, паранойя косит ряды действующих западных политиков.

«Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией», — подчеркнул парламентарий, добавив, что если литовцы считают себя великими воинами, то первыми же и «уйдут в небытие» в случае эскалации.

Депутат ГД РФ отметил, что подобные высказывания свидетельствуют об истерике европейских лидеров, которым стоит обратиться к психиатрам. Он напомнил, что вооружения в Калининградской области достаточно для защиты региона не только от Литвы, но и от всего НАТО.

«Это уже какая-то параноидальная идея. Я не психиатр, но, видимо, тут всё-таки надо, чтобы психиатры дали оценку всем этим действиям, всем этим словам», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будри заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. По его словам, альянс располагает средствами для уничтожения ракетных комплексов и систем ПВО в регионе.