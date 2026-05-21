В странах Прибалтики растёт нервозность после сообщения СВР России о подготовке украинских атак с их территории. Об этом написал британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для Strategic Culture.

«Россия на этой неделе предупредила, что располагает координатами пусковых площадок в Латвии и других странах Прибалтики и готова нанести удары по этим целям», — говорится в публикации.

По версии автора, этим может объясняться решение Эстонии сбить дрон, который летел в сторону России. Каннингем считает, что в Таллине могли осознать риск быть уличёнными в действиях против Москвы.

Политолог отметил, что русофобский курс прибалтийских властей подталкивает их к сотрудничеству с Украиной, но одновременно создаёт серьёзные стратегические противоречия. В качестве примера он привёл распад правящей коалиции в Латвии. По мнению Каннингема, политический кризис в Риге показывает опасения внутри страны из-за возможного российского ответа на участие в атаках против России.

Напомним, СВР заявила, что в Латвию были направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины, которые размещены на пяти латвийских военных базах. По данным разведки, Украина готовит серию ударов по российским тыловым регионам. Атаки планируют наносить с латвийской территории.