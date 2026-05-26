26 мая, 16:14

Небензя: Мир подошёл к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо в истории

Василий Небензя. Обложка © ТАСС / Zuma

Мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

«Сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо», — подчеркнул он во время дебатов в Совете Безопасности ООН, где обсуждалось соблюдение устава Всемирной организации.

Небензя также подчеркнул, что пренебрежение к Уставу ООН достигло своего апогея, мир перестал реагировать на установленные законом принципы и существует вне их. Западные элиты предпочитают достигать целей силовыми методами и даже перестали это скрывать, добавил российский дипломат.

МИД РФ готовит иск в суд ООН против стран Прибалтики из-за ущемления русских

Ранее помощник президента России Владимир Мединский назвал «выродками» представителей Латвии и Дании в ООН, которые усомнились в атаке на Старобельский колледж, заявив, что они «не испытывают стыда». Удар по колледжу в ЛНР стал поводом для экстренного совещания Совбеза ООН. На нём демонстрировали фотографии с места трагедии. Несмотря на это часть европейцев не выразила никакого ужаса или сожаления. Напротив, многие отказывались верить в случившееся, называя всё фейками.

Татьяна Миссуми
