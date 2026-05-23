Мединский назвал выродками постпредов в ООН из-за слов о теракте в Старобельске
Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР
Помощник президента России Владимир Мединский назвал «выродками» представителей Латвии и Дании в ООН, которые усомнились в атаке на Старобельский колледж, заявив, что они «не испытывают стыда».
«Особенно поражает реакция этих выродков из Латвии и Дании, заседающих в ООН и не чувствующих стыда», — подчеркнул Мединский в своём Telegram-канале.
Удар по колледжу в ЛНР стал поводом для экстренного совещания Совбеза ООН. На нём демонстрировали фотографии с места трагедии. Несмотря на это часть европейцев не выразила никакого ужаса или сожаления. Напротив, многие отказывались верить в случившееся, называя всё фейками. В частности, латвийскоий представитель Санита Павлюта-Десландес. Она заявила, что ВСУ не били по Старобельску, а всё представленное «тактика из кремлёвской методички».
Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.
