Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 мая, 08:58

Рябков: Запад не направлял соболезнований после теракта в Старобельске

Место удара по колледжу в Старобельске. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Никто из представителей западных стран не направлял официальных соболезнований в МИД РФ по поводу украинского удара по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом Life.ru рассказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. По его словам, трагедия такого масштаба наверняка отозвалась в сердцах тех, кто не утратил человечность.

Западные страны не направляли соболезнований после теракта в Старобельске.

«Но со стороны Запада в широком смысле выражения соболезнований на официальном уровне я не видел», — отметил дипломат.

Госдума внесла обращение к ООН из-за удара ВСУ по Старобельску
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали общежитие колледжа в Старобельске ЛНР, где находились 86 учащихся. После удара здание обрушилось: погибли 21 студент, ещё 44 человека получили ранения. В МИД РФ заявили, что атаки ВСУ по мирному населению повлекут последовательные системные удары по центрам принятия решений в Киеве. Ведомство также призвало иностранных дипломатов срочно покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к военным и административным объектам.

