Рябков: Запад не направлял соболезнований после теракта в Старобельске

Никто из представителей западных стран не направлял официальных соболезнований в МИД РФ по поводу украинского удара по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом Life.ru рассказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. По его словам, трагедия такого масштаба наверняка отозвалась в сердцах тех, кто не утратил человечность.