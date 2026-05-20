Внутри Евросоюза никто толком не понимает, кем он является и почему занимает свой пост. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, сравнив главу европейской дипломатии Каю Каллас с одиозной экоактивисткой Гретой Тунберг.

«Никто внутри ЕС не может точно ответить на вопрос, кто такая Кая Каллас. По сути, это некая «Грета Тунберг» европейской политики», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, на должность Каллас назначили неизвестные лица, и решение было принято совсем не на основе профессиональных заслуг. Она также подчеркнула, что сама глава Евродипломатии регулярно нарушает принципы Евросоюза своими заявлениями.

«На каком основании она утверждает, что после урегулирования украинского кризиса отношения с Россией не нормализуются? Она кто, Баба Ванга?», — добавила официальный представитель МИД РФ, критикуя прогнозы Каллас.

Ранее Кая Каллас высказала желание выступить представителем ЕС на будущих переговорах с Россией. Позднее она отказалась от этой инициативы, учитывая её жёсткую антироссийскую позицию, которая делает это невозможным.