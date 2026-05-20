Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в своей соцсети X жёстко прошёлся по главе европейской дипломатии Кае Каллас. Поводом для критики стали её очередные заявления о России.

«Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа», – написал Миллер.

Выступая на конференции, Каллас задалась риторическим вопросом: если Евросоюзу не удаётся оказать ощутимое давление на Россию, то как же тогда Брюссель сможет победить Китай? Конкретизировать свои мысли глава евродипломатии не стала.

Как отмечают эксперты, Каллас неоднократно становилась предметом насмешек из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. Её повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и, как пишут критики, скромные умственные способности. Газета Pais назвала Каллас частью «вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия», отметив, что она слишком зациклена на России, и это влияет на её позицию по другим вопросам.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал насмешкой разговоры о возможном посредничестве Каи Каллас в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, в Лондоне и Брюсселе задача одна – затянуть конфликт как можно дольше.