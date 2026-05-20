Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 03:12

Экс-премьер Польши Миллер причислил Каллас к числу идиотов из ЕС из-за России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в своей соцсети X жёстко прошёлся по главе европейской дипломатии Кае Каллас. Поводом для критики стали её очередные заявления о России.

«Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа», – написал Миллер.

Выступая на конференции, Каллас задалась риторическим вопросом: если Евросоюзу не удаётся оказать ощутимое давление на Россию, то как же тогда Брюссель сможет победить Китай? Конкретизировать свои мысли глава евродипломатии не стала.

Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с РФ и Ираном, лишением финансирования

Как отмечают эксперты, Каллас неоднократно становилась предметом насмешек из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. Её повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и, как пишут критики, скромные умственные способности. Газета Pais назвала Каллас частью «вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия», отметив, что она слишком зациклена на России, и это влияет на её позицию по другим вопросам.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал насмешкой разговоры о возможном посредничестве Каи Каллас в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, в Лондоне и Брюсселе задача одна – затянуть конфликт как можно дольше.

Юния Ларсон
