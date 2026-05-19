Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с РФ и Ираном, лишением финансирования

Страны, которые сотрудничают с Россией и Ираном, могут лишиться финансирования со стороны Евросоюза. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет Euractiv.

«Если партнёр поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», — утверждает Каллас.

Как отмечает издание, глава евродипломатии не стала уточнять, что именно она подразумевает под «гибкими условиями».

Ранее депутат Европарламента Иван Давид заявил, что Кая Каллас не сможет подобрать приемлемого для России переговорщика, поскольку сама рассчитывает не на компромисс, а на военное поражение Москвы. По его словам, в ЕС сейчас фактически не ищут вариант мира через договорённости. Вместо этого, считает евродепутат, там говорят о «справедливом» мире, подразумевая под ним капитуляцию России и принятие Москвой условий как побеждённой стороной.